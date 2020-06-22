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Генеральный секретарь УАФ выступил за проведение матча Шахтер - Вольфсбург в Украине

Генеральный секретарь УАФ выступил за проведение матча Шахтер - Вольфсбург в Украине
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Если Шахтер пройдет в четвертьфинал, то продолжит борьбу за трофей на территории Германии.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий заявил, что ответная игра 1/8 финала Лиги Европы должна пройти в Украине. По его словам, это предвидит нынешний план от УЕФА.

«Согласно плану, который есть на сегодня, второй матч 1/8 финала [с Вольфсбургом] состоится как и должен был — в Украине. А четвертьфиналы, полуфиналы пройдут в один этап с регламентом в дополнительное время и послематчевыми пенальти в стране, которая будет определена, состоянием на сегодня — это Германия, где есть ряд стадионов, которые будут принимать турнир восьми команд», — заявил Записоцкий.

До этого генеральный директор Горняков Сергей Палкин заявил, что больше вероятность того, что игра все же пройдет в Германии. Эту мысль озвучивал и президент УАФ Андрей Павелко. Встреча состоится 5 или 6 августа.

Напомним, что в УЕФА приняли решение о доигровке плей-офф Лиги Европы в Германии. Игры будут проходить в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

В первом поединке против Вольфсбурга Шахтер на выезде победил 2:1. Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне.

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ФК Шахтер, УЕФА, ФК Вольфсбург, УАФ.

Автор:

Телеграф
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