Гвардиола еще не знает о финансировании трансферов Манчестер Сити

Трансферные планы Ман Сити зависят от того, кто из игроков останется.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах клуба на летнее трансферное окно.

«Не знаю, изменилась ли финансовая ситуация из-за коронавируса. Увидим в конце сезона. Я работал в „Баварии“, „Барселоне“, других клубах, и если руководство говорило, что мы не можем позволить себе трансфер, то так и есть.

Планы зависят от того, кто из игроков останется. Возможно, в следующие два месяца команда сделает шаг вперёд и мы решим продолжать играть тем же составом.

Зане? Пока Лерой наш игрок. Не знаю, собирается ли он уходить этим летом или по окончании контракта. У нас достаточно хорошие игроки в атаке. Габриэл Жезус может играть слева, Фил Фоден тоже, ещё есть Рахим Стерлинг. Они все в здоровы и в хорошей форме, так что могут играть регулярно. У нас другие приоритеты», — приводит слова Гвариолы Sky Sports.