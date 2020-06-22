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Гвардиола еще не знает о финансировании трансферов Манчестер Сити

Гвардиола еще не знает о финансировании трансферов Манчестер Сити
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф championat.com
Трансферные планы Ман Сити зависят от того, кто из игроков останется.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах клуба на летнее трансферное окно.

«Не знаю, изменилась ли финансовая ситуация из-за коронавируса. Увидим в конце сезона. Я работал в „Баварии“, „Барселоне“, других клубах, и если руководство говорило, что мы не можем позволить себе трансфер, то так и есть.

Планы зависят от того, кто из игроков останется. Возможно, в следующие два месяца команда сделает шаг вперёд и мы решим продолжать играть тем же составом.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Зане? Пока Лерой наш игрок. Не знаю, собирается ли он уходить этим летом или по окончании контракта. У нас достаточно хорошие игроки в атаке. Габриэл Жезус может играть слева, Фил Фоден тоже, ещё есть Рахим Стерлинг. Они все в здоровы и в хорошей форме, так что могут играть регулярно. У нас другие приоритеты», — приводит слова Гвариолы Sky Sports.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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