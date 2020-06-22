Игрок Арсенала сдал положительный тест на COVID-19 перед матчем с Манчестер Сити

Три "канонира" ушли на карантин.

Подготовка "Арсенала" к возобновлению АПЛ была затруднена тем фактом, что один из их игроков команды сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Трое футболистов были отправлены на карантин, так как контактировали с одноклубником.

Фамилии – не называются. Исполнители ушли на самоизоляцию, как сообщает Goal.com. По информации источника, они успели выздороветь к поединку с "Манчестер Сити". В понедельник, 15 июня, все три "канонира" сдали отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, что "Арсенал" уступил "горожанам" со счетом 3:0. Давид Луиз получил красную карточку и привез пенальти, но перед этим позволил Стерлингу забить гол в первом тайме.