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Ребров: На третий год в Динамо отношение ко мне резко изменилось

Ребров: На третий год в Динамо отношение ко мне резко изменилось
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф
Профессия тренера это подразумевает, считает специалист.

46-летний украинский тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров вспомнил период своей работы в киевском «Динамо».

«К сожалению, немножко знаю венгерский язык. Но я вижу отношение людей в городе.

Но такое же отношение было и в «Динамо» в первые два года. Профессия тренера подразумевает такое отношение: когда у тебя есть успех — все рады. Я вспоминаю свой третий сезон в «Динамо». Конечно, отношение резко изменилось.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Тренер должен быть готов ко всему. Я рад, что сейчас есть успех. Команда прогрессирует, мне здесь нравиться работать. Но мы все понимаем, чем мы занимаемся», - сказал Ребров в эфире программы «Профутбол».

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Все по теме:

Сергей Ребров, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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