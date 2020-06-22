Алиев помог деньгами клубам Первой лиги в борьбе с коронавирусом

Бывший футболист помог клубам.

Экс-полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев пожертвовал деньги Первой Лиге на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил футбольный эксперт Михаил Метревели.

"Обещал назвать всех кто уже поддержал акцию и направил свой денежный взнос в адрес ПФЛ на медицинское тестирование клубов первой лиги. Вот их имена:

- Александр Алиев, Роман Демчишен, Эдуард Мурза, Александр Панков, Константин Нестеренко, Вадим Шаблий (имена названы по алфавиту)".

На сегодняшний день, ПФЛ уже протестировала Балканы и Черкащину, сегодня еще тестируются Кремень и Горняк-Спорт. Результат есть. Спасибо всем, кто быстро отреагировал и в трудный момент поддержал лигу и продолжение чемпионата", - сообщил Метревели в Facebook.