Названа дата перенесенного матча Рух - Агробизнес

У двух команд Первой лиги обнаружили коронавирус, но рестарт чемпионата не будут откладывать.

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал телеканалу «Футбол» о переносе матчей Первой лиги с участием команд, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«Ситуация в какой-то степени ожидаемая, так как для этого проходят ПЦР-тестирования. В «Балканах» - один человек, в «Рухе» - три. Завтра и «Балканы», и «Рух» пройдут еще одно ПЦР-тестирование.

Пока предварительный план таков: матч «Балканы» - «Черкасская» смещается на один день. Там футболист с положительным результатом изолирован. Матч смещаем на 25 июня.

Матч «Рух» - «Агробизнес» перенесен предварительно на 7 июля. Пока чемпионату ничего не угрожает», - сказал Макаров.

Напомним, сезон в Первой лиге возобновится 24 июня. Лидирует в турнирной таблице «Рух», на втором месте - «Волынь», третья строчка у «Миная».