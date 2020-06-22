Реал отказывается ехать в Англию на матч Лиги чемпионов

Мадридский клуб предлагает сыграть ответный матч 1/8 финала ЛЧ в Лиссабоне.

«Реал» предлагает перенести матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на нейтральный стадион. Поединок может пройти в Лиссабоне, где с 12 по 23 августа состоится доигрывание плей-офф турнира в формате «финала восьми», сообщает theathletic.com.

«Реал» недоволен ситуацией с коронавирусом в Великобритании. Представители «Реала» считают неуместным проведение матча в Манчестере из-за потенциального риска для здоровья футболистов и персонала клуба.

В настоящее время все те, кто прибывает в Великобританию, должны пройти двухнедельный карантин. Постановления правительства страны будут пересмотрены в конце июня. Возможно, условия карантина в Великобритании ослабнут до августа, когда должен состояться матч «Манчестер Сити» с «Реалом».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома уступил «Манчестер Сити» со счетом (1:2). Ответный матч в Англии перенесли из-за пандемии коронавируса.