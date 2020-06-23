АПЛ: Манчестер Сити разгромил Бернли

Манчестер Сити принимал Бернли в матче 30-го тура АПЛ. "Горожане" одержали разгромную победу, поиздевавшись над соперником. Поединок завершился со счетом 5:0.

Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы сократили отставание от лидирующего в таблице АПЛ Ливерпуля. Теперь "красные" опережают ближайшего преследователя на 20 очков, что на пять очков меньше с тех пор, как возобновился сезон в чемпионате Англии.

Отметим, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко вышел на матч в старте и провел весь поединок.

Манчестер Сити — Бернли 5:0

Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (с пенальти), Д. Силва, 51

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Ляпорт, 61), Отаменди, Зинченко — Фоден (Сане, 79), Родри, Д. Силва — Марез (Де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэль Жезус, 45+3), Б. Силва

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил — Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88)

Предупреждения: Канселу — Браунхилл

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