Ювентус обыграл Болонью

Болонья принимала Ювентус в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева потерпели поражение со счетом 2:0.
Туринцы открыли счет в середине первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Спустя несколько минут преимущество Ювентуса удвоил Пауло Дибала после передачи Федерико Бернардески.
Во втором тайме команды голами не отметились.
Болонья - Ювентус 0:2
Голы: 0:1 – 23, пенальти Роналду, 0:2 – 36 Дибала.
Болонья: Скорупски, Денсвил, Дейкс, Ларангейра, Томиясу, Сориано (Домингес, 75), Медель (Поли, 82), Сансоне (Канджано, 82), Сванберг (Паласио, 57), Орсолини (Джувара, 82), Барроу.
Ювентус: Шченсны, Де Шильо (Данило, 66), де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 71), Куадрадо, Бентанкур, Рабьо (Матюиди, 70), Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.
Предупреждения: Сориано (35), Де Шильо (66), Бентанкур (69), Данило (82).
Удаление: Данило (90).