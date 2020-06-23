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Ювентус обыграл Болонью

Ювентус обыграл Болонью
07:03 Сегодня Телеграф isport.ua
Туринцы одержали уверенную победу благодаря голам Криштиану Роналду и Пауло Дибалы.

Болонья принимала Ювентус в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева потерпели поражение со счетом 2:0.

Туринцы открыли счет в середине первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Спустя несколько минут преимущество Ювентуса удвоил Пауло Дибала после передачи Федерико Бернардески.

Во втором тайме команды голами не отметились.

Болонья - Ювентус 0:2

Голы: 0:1 – 23, пенальти Роналду, 0:2 – 36 Дибала.

Болонья: Скорупски, Денсвил, Дейкс, Ларангейра, Томиясу, Сориано (Домингес, 75), Медель (Поли, 82), Сансоне (Канджано, 82), Сванберг (Паласио, 57), Орсолини (Джувара, 82), Барроу.

Ювентус: Шченсны, Де Шильо (Данило, 66), де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 71), Куадрадо, Бентанкур, Рабьо (Матюиди, 70), Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Предупреждения: Сориано (35), Де Шильо (66), Бентанкур (69), Данило (82).

Удаление: Данило (90).

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ФК Ювентус, Серия А, Пауло Дибала.

Автор:

Телеграф
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