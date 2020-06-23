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Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR

Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Обновлено 08:03 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо Киев
Киевское Динамо едва обыграло Колос в матче с 4 пенальти и удалениями.

Футболисты киевского "Динамо" нанесли поражение Ковалевский "Колоса" в поединке 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Матч на столичном НСК "Олимпийский", в котором арбитр Сергей Бойко назначил 4 пенальти, завершился с результатом 2:1 в пользу "бело-синих".

Виктор Цыганков открыл счет с пенальти на 66-й минуте. Восстановил паритет исландский форвард "Колоса" Арни Вильхьяльмссон, который на 69-й минуте также реализовал 11-метровый удар. "Бело-синие" вырвали победу ударом с "точки" Карлоса Де Пены на 87-й минуте.

На 53-й минуте полузащитник ковалевцев Андрей Богданов не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дениса Попова - Георгий Бущан отбил мяч на угловой.

Пятый 11-метровый удар в этой встрече, который был назначен в ворота "Колоса" на 77-й минуте, рефери отменил с помощью VAR.

Гости доигрывали матч в меньшинстве - на 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Кирилл Петров.

Динамовцы в третий раз в сезоне победили ковалевский клуб: в 10-м туре киевляне разгромили "Колос" на столичной "Оболонь-Арене" - 4:0, в 21-м - на НСК "Олимпийский" - 2:0.

В четвертый раз в сезоне команды сойдутся 19 июля в заключительном, 32-м туре национального первенства.

Динамо — Колос 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) — Вильхамссон, 69 (пен.)

На 53-й минуте Андрей Богданов (Колос) не забил пенальти (вратарь).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Андриевский (Дуэлунд, 58) — Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич — Русин (Де Пена, 57).

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84) — Лысенко (Кожушко, 72).

Предупреждения: Цитаишвили, Попов — Милько, Петров, Ефремов, Емец.

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).

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УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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