Агуэро получил серьезную травму

Аргентинский форвард покинул поле в конце первого тайма.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро не смог доиграть матч 30-го тура АПЛ против Бернли (5:0) из-за повреждения колена.

В конце первого тайма 32-летний аргентинец заработал пенальти для "горожан", получив при этом повреждение стопы. Вместо него на поле появился бразилец Габриэл Жесус.

"Травма выглядит не очень хорошо. В прошлом месяце у Агуэро уже были проблемы с коленом, и теперь он опять почувствовал дискомфорт. Врач сказал, что в скором времени мы узнаем больше, но на данный момент все выглядит очень серьезно", - заявил главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Агуэро в текущем сезоне провел 32 матча, в которых забил 23 мяча и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что во время матча Манчестер Сити - Бернли над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны".