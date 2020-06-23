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Михайличенко признал множество ошибок Динамо в матче с Колосом

Михайличенко признал множество ошибок Динамо в матче с Колосом
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо Киев
Украинский специалист остался недоволен игрой "бело-синих".

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Колосом в матче 27-го тура УПЛ. Поединок завершился победой "бело-синих" со счетом 2:1, но запомнился четырьмя пенальти и спорным судейством.

"Давайте не будем обсуждать действия арбитра. Есть VAR. Я хочу поговорить об игре своей команды. Динамо было трудно узнать. Возможно, много эмоций и сил забрали матчи с Зарей и в Кубке Украины. Большая нагрузка выпала на пару защитников Попов - Шабанов, и это видно.

Но вся команда сыграла не так, как могла. Динамо допустило массу ошибок, можно было и проиграть, и вничью сыграть. Рад, что добились нужного результата, но игру будем серьезно разбирать. Я недоволен командой. Мы выиграли только благодаря громадному усилию воли", - заявил специалист в интервью программе Профутбол.

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Ранее хавбек киевлян Виталий Буяльский заявил, что остался недоволен игрой команды в матче с Колосом.

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Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев), ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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