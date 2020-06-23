Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)

Лунин отстоял на ноль в матче против Спортинга и помог Овьедо победить

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, на правах аренды выступающий за Реал Овьедо из Сегунды, помог победить своей команде в игре 34-го тура против хихонского Спортинга (1:0).

21-летний кипер вышел с первых минут и отыграл поединок на ноль. Реал Овьедо победил благодаря голу на 70-й минуте и оторвался от зоны вылета на 2 очка.

В нынешнем сезоне на счету Андрея Лунина 12 матчей в рамках Сегунды за Овьедо, в которых он пропустил 12 голов и 3 матчах отыграл на ноль.

Ожидается, что по окончании арендного соглашения украинец вернется в Реал, где станет дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне.

Астурийцы находятся на 16-м месте турнирной таблицы Сегунды. В следующем матче команда Лунина сыграет 25 июня с Фуэнлабрадой.

Сегунда. 34-й тур

Спортинг Хихон — Реал Овьедо 0:1 (0:0)

Гол: Борха Санчес, 70