Волынь хочет перенести матч из-за неясности результатов тестов на коронавирус

Возможно, в еще одном украинском клубе назревает вспышка COVID-19.

«Волынь» направила письмо «Черноморцу», в котором просит отсрочить матч 20-го тура Первой лиги в Одессе с 24 на 25 июня.

Причина - неясность с частью результатов тестов. Якобы у 24 человек результат отрицательный, а у 18 - «уточняется». Как такое возможно - непонятно, анализы мгновенно брались в субботу у всех.

Футболисты и тренеры планировали вчера, 22 июня отправиться на игру автобусом. 23 июня «Волынь» планирует сообщить одесситам результаты, а пока просит их перенести игру на один день.

Напомним, недавно еще один клуб Первой лиги «Балканы» заявили о коронавирусе в команде.