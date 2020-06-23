ПСЖ продлил юного форварда

18-летний Форвард ПСЖ Кенни Нагера заключил новый контракт с клубом до 2023 года. Об этом сообщает Goal.

Решение Нагера важно для клуба в свете того, что двое других талантов, Танги Куасси и Адиль Ошиш решили покинуть Париж. Первый должен присоединиться к Баварии, а интерес ко второму приписывают Арсеналу.

Нагера находится в системе ПСЖ с 2015 года. В нынешнем сезоне он помог команде U-19 занять третье место в чемпионате, а также играл за нее в Юношеской лиге УЕФА.

Нынешний сезон для ПСЖ уже практически окончен – команде предстоит сыграть только финалы Кубка лиги и Кубка Франции, а также в "финале восьми" Лиги чемпионов.

Ранее игрок Шахтера подтвердил интерес со стороны ПСЖ и Баварии.