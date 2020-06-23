Идеальный выход один на один Ребича - в обзоре матча Лечче - Милан (Видео)

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Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 27-го тура чемпионата Италии Лечче - Милан.

В своем первом матче после возобновления итальянской Серии А Милан отправился в гости к Лечче, где добыл разгромную победу (1:4). "Россонери" четыре раза поразили ворота соперника, тогда как Лечче удалось "огорчить" Джанлуиджи Доннарумму лишь единожды.

Смотрите видео голов и обзор матча Лечче — Милан:

Лечче - Милан 1:4

Голы: Манкосу, 54 – Кастильехо, 26, Бонавентура, 55, Ребич, 57, Леау, 72.

Лечче: Габриэль – Рисполи, Лучиони, Меккарьелло, Кальдерони – Петриччионе, Тахцидис, Манкосу (Шахов, 87) – Фалько, Сапонара (Вера, 87), Лападула (Бабакар, 46).

Милан: Доннарумма – Конти, Кьяер (Кадже, 80), Романьоли, Эрнандес – Кессье (Пакета, 87), Беннассер – Кастильехо (Салемакерс, 68), Бонавентура (Билья, 86), Чалханоглу – Ребич (Леау, 68).

Предупреждения: Лучиони – Кадже.

Ранее Лукас Пакета может покинуть Милан.

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Лечче.

Автор:

Телеграф
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