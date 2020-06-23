Ювентус договорился с Барселоной о трансфере полузащитника Артура

Хавбек Барселоны Артур перейдет в Ювентус. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что зарплата Артура в Ювентусе составит 5 миллионов евро в год.

Также переход бразильца должен был состояться до 30 июня, однако в конечном итоге спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи отказался оформлять соглашение.

Что касается возможной замены Артуру, то Барселона рассматривает вариант с хавбеком Юве Миралемом Пьяничем. Однако итальянский гранд оценил 30-летнего игрока в 70 миллионов евро — Барселона, в свою очередь, не готова платить такую сумму за зрелого футболиста.

Бразилец перешел в Барселону летом 2018 года. В текущем сезоне на счету хавбека 26 матчей во всех турнирах (четыре гола и четыре ассиста).

Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая Лацио на один пункт. Барселона в Ла Лиге идет второй, уступая первое место Реалу по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Хедира больше не сыграет за Ювентус.