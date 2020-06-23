Ярмоленко - в запасе на матч АПЛ с Тоттенхэмом

Тоттенхэм и Вест Хэм определились со стартовыми составами на ближайший поединок АПЛ.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм примет Вест Хэм. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Жозе Моуринью и Дэвид Мойес выставили стартовые составы на игру. Португалец оставил героя матча против МЮ Бергвайна в запасе, а шотландский коуч решил не выпускать со старта украинца Андрея Ярмоленко.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Алли — Моура, Ло Чельсо, Сон — Кейн.

Запасные: Гассанига, Алдервейрельд, Вертонген, Уинкс, Ламела, Сессеньон, Ндомбеле, Фернандеш, Бергвейн.

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессвелл — Нобл, Райс, Соучек — Боуэн, Антонио, Форналс.

Запасные: Рандольф, Огбонна, Джонсон, Фелипе Андерсон, Лансини, Уилшир, Ярмоленко, Айети, Силва.

Ранее Ярмоленко сыграла около 10 минут в матче АПЛ против Вулверхэмптона.