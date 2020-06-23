Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Украинская Суперлига может расшириться
Украинская Суперлига может расшириться
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Ярмоленко - в запасе на матч АПЛ с Тоттенхэмом

Ярмоленко - в запасе на матч АПЛ с Тоттенхэмом
22:08 Сегодня Телеграф isport.ua
Тоттенхэм и Вест Хэм определились со стартовыми составами на ближайший поединок АПЛ.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм примет Вест Хэм. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Жозе Моуринью и Дэвид Мойес выставили стартовые составы на игру. Португалец оставил героя матча против МЮ Бергвайна в запасе, а шотландский коуч решил не выпускать со старта украинца Андрея Ярмоленко.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Алли — Моура, Ло Чельсо, Сон — Кейн.

Запасные: Гассанига, Алдервейрельд, Вертонген, Уинкс, Ламела, Сессеньон, Ндомбеле, Фернандеш, Бергвейн.

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессвелл — Нобл, Райс, Соучек — Боуэн, Антонио, Форналс.

Запасные: Рандольф, Огбонна, Джонсон, Фелипе Андерсон, Лансини, Уилшир, Ярмоленко, Айети, Силва.

Ранее Ярмоленко сыграла около 10 минут в матче АПЛ против Вулверхэмптона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
02 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
03 Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
04 АПЛ: Манчестер Сити разгромил Бернли
05 Михайличенко признал множество ошибок Динамо в матче с Колосом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь