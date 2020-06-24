Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины

В среду, 24 июня, определится второй финалист Кубка Украины по футболу.

Поединок 1/2 финала Кубка Украины по футболу, который состоится в среду, 24 июня, в Мариуполе определит соперника киевского "Динамо" в решающем матче за национальный трофей-2019/20.

На стадионе им. В. Бойко в 19.30 "Мариуполь" сойдется с полтавской "Ворсклой".

Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Екатериной Монзуль (Харьков).

"Мариуполь" на пути в полуфинал победил "Рух" - 1:0, "Олимпик" - 1:0 и "Альянс" - 4:2.

"Ворскла" в свою очередь оставила за бортом турнира "Колос" - 1:0 и "Десну" - 1:0.

Напомним, в первом полуфинале розыгрыша киевское "Динамо" нанесло поражение представителю первой лиги "Минаю" - 2:0.

Финальный матч Кубка Украины-2020 состоится 8 июля на "Арене Львов".