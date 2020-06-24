Барселона с трудом обыграла Атлетик

Команда Кике Сетьена смогла вырвать три очка в непростом матче.

В рамках 31-го тура каталонская Барселона на Камп Ноу переиграла Атлетик из Бильбао с минимальным счетом.

"Блаугранас" смогли открыть счет только лишь на 71-й минуте матча: Ракитич получил пас от Месси и расстрелял ворота Симона.

Отметим, что баски могли сравнять счет на 84-й минуте: Тер Штеген допустил ошибку на выходе после подачи Баленсиаги, однако Гарсия не смог сориентироваться и забить в пустые ворота.

Таким образом, каталонцы вырывались на первое место, заработав 68 очков, однако Реал Мадрид (65 пунктов) еще не провел свой матч. Атлетик же остался на 10-й строчке, имея в активе 42 балла.

Барселона - Атлетик 1:0

Гол: Ракитич, 71

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56) — Месси, Суарес (Брайтвейт, 85), Гризманн (Фати, 65)

Атлетик: Симон — Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага — Лопес (Д. Гарсия, 57), Весга — Лекуэ (Капа, 69), Сансет (Р. Гарсия, 79), Кордоба (Муньяин, 57) — Вильямс (Вильялибре, 69)

Предупреждения: Бускетс, Ракитич — Нуньес