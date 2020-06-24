Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Украинская Суперлига может расшириться
Украинская Суперлига может расшириться
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Вест Хэм без Ярмоленко проиграл Тоттенхэму

Вест Хэм без Ярмоленко проиграл Тоттенхэму
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко провел матч в запасе.

В матче 31-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» проиграл на чужом поле «Тоттенхэму» 0:2.

Хозяева имели заметное преимущество и вышли вперед на 64-й минуте, когда полузащитник «Вест Хэма» Соучек забил мяч в собственные ворота. На 82-й минуте Кейн сделал счет 2:0.

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел матч на скамейке запасных. В этом сезоне АПЛ Ярмоленко сыграл 16 матчей. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.

У «Вест Хэма» осталось 27 очков, команда занимает 17-е место. Команда Ярмоленко проигрывает третий матч подряд.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Напомним, в АПЛ с большим отрывом лидирует «Ливерпуль» - 83 (30). «Манчестер Сити» занимает второе место - 63 (30). На третьей позиции «Лестер» - 55 (31).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, ФК Тоттенхєм.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
02 "Заставил меня драться снизу вверх": Леннокс Льюис назвал Виталия Кличко сильнейшим соперником в карьере
03 КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос
04 Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Болонья - Ювентус (Видео)
05 Ла Лига: Атлетико победил Леванте, Вальядолид и Хетафе победителя не выявили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь