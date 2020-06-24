Вест Хэм без Ярмоленко проиграл Тоттенхэму

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко провел матч в запасе.

В матче 31-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» проиграл на чужом поле «Тоттенхэму» 0:2.

Хозяева имели заметное преимущество и вышли вперед на 64-й минуте, когда полузащитник «Вест Хэма» Соучек забил мяч в собственные ворота. На 82-й минуте Кейн сделал счет 2:0.

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел матч на скамейке запасных. В этом сезоне АПЛ Ярмоленко сыграл 16 матчей. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.

У «Вест Хэма» осталось 27 очков, команда занимает 17-е место. Команда Ярмоленко проигрывает третий матч подряд.

Напомним, в АПЛ с большим отрывом лидирует «Ливерпуль» - 83 (30). «Манчестер Сити» занимает второе место - 63 (30). На третьей позиции «Лестер» - 55 (31).