Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Украинская Суперлига может расшириться
Украинская Суперлига может расшириться
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Хамес Родригес не доволен в Реале, но в Китай переезжать не стал

Хамес Родригес не доволен в Реале, но в Китай переезжать не стал
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф championat.com
Колумбийский игрок Хамес Родригес отказался от перехода в клуб из Китая.

28-летний колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес выразил недовольство своим игровым временем в «Королевском клубе», а также рассказал о предложении из Китая.

«Я не знаю, что произойдёт в будущем, но если мне предоставляется выбор, я предпочитаю клуб, где могу показать свои навыки. Почему я не играю? Хороший вопрос, на который я тоже хотел бы знать ответ. Если у клуба есть наигранная обойма игроков, то трудно изменить эту ситуацию. Неприятно, когда ваш тренер не даёт вам игровое время, ведь за несколько минут на поле, вы не можете показать всего того, что умеете.

У меня было предложение из Италии, но оно не убедило меня, потому что я чувствовал, что это не подходит мне. В своё время мой представитель Хорхе Мендес сказал мне, что «Реал» сообщил ему, что у них есть предложение из Китая. Я ответил, что не собираюсь туда, независимо от предложенных условий. Я не был готов ехать в Китай, ведь я чувствую, что могу сделать гораздо больше в европейском футболе», — цитирует Хамеса Gol Caracol.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 32 млн. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Хамес Родригес, ФК Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
02 "Заставил меня драться снизу вверх": Леннокс Льюис назвал Виталия Кличко сильнейшим соперником в карьере
03 КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос
04 Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Болонья - Ювентус (Видео)
05 Ла Лига: Атлетико победил Леванте, Вальядолид и Хетафе победителя не выявили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь