Сегодня возобновляется Первая лига

Первая лига Украины возобновляется после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
В среду, 24 июня, состоятся сразу пять поединков второго по силе украинского футбольного турнира.
16:00 Ингулец - Горняк-Спорт
16:00 Николаев - Прикарпатье
18:00 Кремень - Минай
19:00 Оболонь Киев - Авангард Краматорск
19:25 Металлист 1925 - ГФК Металлург
Также 24 июня должен был состояться матч лидера чемпионата - Руха - против Агробизнеса. Однако поединко пришлось перенести на 7 июля. Причиной стали случаи заражения коронавирусом во львовской команде.
Напомним, что со следующего сезона Первую лигу расширят до 18 клубов.