Сегодня возобновляется Первая лига

В среду, 24 июня, мы увидим сразу пять матчей лиги.

Первая лига Украины возобновляется после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

В среду, 24 июня, состоятся сразу пять поединков второго по силе украинского футбольного турнира.

16:00 Ингулец - Горняк-Спорт

16:00 Николаев - Прикарпатье

18:00 Кремень - Минай

19:00 Оболонь Киев - Авангард Краматорск

19:25 Металлист 1925 - ГФК Металлург

Также 24 июня должен был состояться матч лидера чемпионата - Руха - против Агробизнеса. Однако поединко пришлось перенести на 7 июля. Причиной стали случаи заражения коронавирусом во львовской команде.

Напомним, что со следующего сезона Первую лигу расширят до 18 клубов.