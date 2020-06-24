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ФК Олимпик сделал заявление по поводу "слияния" с Черноморцем

ФК Олимпик сделал заявление по поводу "слияния" с Черноморцем
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф ФК Олимпик
Пресс-служба сообщает, что сведения Олега Баркова не соответствуют реалиям.

Пресс-служба донецкого «Олимпика» опубликовала официальное обращение к СМИ по поводу информации о слиянии клуба с одесским «Черноморцем»:

«Распространение фейков и дезинформации – один из главных вызовов современному обществу. Для бизнеса – это особенно болезненная проблема. Любая значимая сделка сопровождается массой домыслов и слухов, которые распространяют сомнительные СМИ и псевдожурналисты в поисках банального хайпа.

В последние несколько недель «Олимпик» превратился в главного ньюзмейкера украинского футбола. Причина – амбициозные планы президента клуба Владислава Гельзина стать совладельцем стадиона «Черноморец» и легендарного одноименного футбольного клуба в Одессе. Владислав Григорьевич неоднократно давал комментарии для СМИ, пытаясь максимально (насколько это возможно в силу этики ведения бизнеса) приоткрыть занавес вероятных грядущих сделок, дабы избежать различных инсинуаций.

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Но некоторым СМИ официальной информации от президента клуба оказалось недостаточно и в поисках желтых сенсаций они решили перепечатать сообщение из телеграмм-канала (аудитория – меньше 200 подписчиков) бывшего пресс-секретаря команды Олега Баркова. Пересказывать содержание заметки, которую выдал Барков, основываясь на данных из «анонимных источников», не имеет смысла, поскольку все написанное в ней – ложь от первого до последнего слова.

Мы обращается ко всем СМИ, которые понимают, что означают честь и стандарты профессии: Олег Барков не имеет никакого отношения к «Олимпику» и, судя по всему, к спортивной журналистике в целом. Мы призываем проверять информацию, чтобы качественно информировать аудиторию, а не выискивать бездоказательные фейки в крошечных телеграмм-каналах людей с крайне сомнительной репутацией ради накрутки просмотров и пустопорожних сенсаций. Вы пишете о профессиональном спорте, так будьте профессионалами».

Напомним, ранее бывший пресс-атташе «Олимпика» Олег Барков рассказал, что президент донецкого клуба Владислав Гельзин собирается провести объединение «Олимпика» и «Черноморца» вместе с Русланом Цыплаковым.

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ФК Олимпик, ФК Черноморец, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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