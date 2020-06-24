Гвардиола: У нас есть кое-какие идеи насчет трансферного рынка

Наставник "горожан" планирует вернуться в чемпионскую гонку в следующем году.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в следующем сезоне его команда сможет бороться за чемпионство.

"В плане очков и уровня игры мы не так уж много вещей делали неправильно. У нас есть кое-какие идеи насчет трансферного рынка, и в следующем году мы будем снова готовы побороться за титул. Из девяти последних трофеев на внутренней арене, за которые мы сражались, мы выиграли восемь. Это неплохо, и я думаю, в следующем сезоне мы будем делать это снова.

"Ливерпуль" останется сильной командой, которой они сейчас являются, но мы стали первыми за последние 10 лет, кто смог защитить титул, так что мы знаем, как сложно им будет", — цитирует Гвардиолу BBC.