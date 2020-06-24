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Гвардиола: У нас есть кое-какие идеи насчет трансферного рынка

Гвардиола: У нас есть кое-какие идеи насчет трансферного рынка
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф
Наставник "горожан" планирует вернуться в чемпионскую гонку в следующем году.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в следующем сезоне его команда сможет бороться за чемпионство.

"В плане очков и уровня игры мы не так уж много вещей делали неправильно. У нас есть кое-какие идеи насчет трансферного рынка, и в следующем году мы будем снова готовы побороться за титул. Из девяти последних трофеев на внутренней арене, за которые мы сражались, мы выиграли восемь. Это неплохо, и я думаю, в следующем сезоне мы будем делать это снова.

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"Ливерпуль" останется сильной командой, которой они сейчас являются, но мы стали первыми за последние 10 лет, кто смог защитить титул, так что мы знаем, как сложно им будет", — цитирует Гвардиолу BBC.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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