Ушел из жизни бывший тренер Карпат Дячук-Ставицкий

Сегодня, 24 июня, на 74-м году жизни умер Юрий Дячук-Ставицкий.
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Карпаты" (Львов).
Последнее время заслуженный тренер Украины сражался с тяжелым заболеванием.
За свою карьеру Дячук-Ставицкий был главным тренером, а также генеральным и спортивным директором "Карпат".
Под его руководством "Карпаты" стали первым представителем первой лиги, вышедшим в полуфинал Кубка Украины. В этом же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу.