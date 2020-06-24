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Ушел из жизни бывший тренер Карпат Дячук-Ставицкий

Ушел из жизни бывший тренер Карпат Дячук-Ставицкий
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Бывший тренер «Карпат» долгое время сражался с болезнью.

Сегодня, 24 июня, на 74-м году жизни умер Юрий Дячук-Ставицкий.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Карпаты" (Львов).

Последнее время заслуженный тренер Украины сражался с тяжелым заболеванием.

За свою карьеру Дячук-Ставицкий был главным тренером, а также генеральным и спортивным директором "Карпат".

Под его руководством "Карпаты" стали первым представителем первой лиги, вышедшим в полуфинал Кубка Украины. В этом же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу.

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Все по теме:

ФК Карпаты, УПЛ, Юрий Дячук-Ставицкий.

Автор:

Телеграф
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