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Экс-футболист Динамо обвиняется в избиении бывшей жены

Экс-футболист Динамо обвиняется в избиении бывшей жены
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)
Экс-полузащитник "Динамо" Дуду, ныне выступающий в Бразилии за "Палмейрас", угодил в неприятности.

Его бывшая супруга Маллу Оханна обвинила футболиста в том, что тот избил ее, причем девушка сняла побои при помощи медиков, а также обратилась с официальным заявлением в полицию.

"Во вторник утром я узнал, что она обвиняет меня. Я позвонил адвокату, и мы добровольно прибыли в полицейский участок. Я представил свою версию произошедшего, меня выслушали. Также я предоставил фотографии, которые доказывают, что я ничего подобного не делал. С моей стороны не было никакой агрессии. Доказательства дадут понять правду о том, что же произошло", - заявил Дуду прессе.

Маллу Оханна заявила, что ее бывший супруг избил ее, нанося удары по голове и в область груди.

Отметим, что Дуду и Маллу Оханна прожили в браке 11 лет. Ныне они в разводе. У пары есть двое детей.

На контракте в "Динамо" Дуду был с 2011 по 2015 годы.

Ранее УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер.

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ФК Динамо (Киев), Дуду.

Автор:

Телеграф
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