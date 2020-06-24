Тайсон: Я не могу утверждать, что Тете будет новым Дугласом Костой

Вингер "Шахтера" Тайсон охарактеризовал своего 20-летнего одноклубника Тете.

"Тете – это молодой парень, которого "Шахтер" купил у "Гремио". У него там как раз были проблемы, верно? Ему было 18, или 19 лет, потому нельзя говорить, готов он играть, или нет. У него есть все, чтобы сделать большое будущее здесь, в "Шахтере". У Тете есть замечательные качества, он парень, который еще многому научится в жизни, но я не могу утверждать, что он будет новым Дугласом Костой, потому что Дуглас Коста был совсем другим. Я играл с ним и видел, как Дуглас делал вещи, в которые я не мог поверить, но он это делал. Поэтому я не могу сказать, будет ли Тете новым Дугласом Костой, или нет…"

"У него хорошее будущее, и я надеюсь, что он сможет повторить успехи бразильцев, которые были здесь. Все бразильцы, которые прошли через "Шахтер", оставили после себя след. Надеюсь, что он также что-то оставит в "Шахтере".

"Когда я узнал о ситуации, то могу сказать, что боссы "Гремио" все делали правильно. Если было бы иначе, то каждый приходил бы и заявлял, что хочет играть. Но это не так должно быть. Агент не может прийти, постучать в дверь и сказать: "Мой игрок готов, он должен играть". Это неправильно, неправильно, неправильно. В "Интернасьонале", когда я перешел в первую команду, мне пришлось ждать своего шанса. Через некоторое время может дойти до того, что агент предложит президенту клуба деньги, тот поделится с тренером, чтобы молодой футболист играл. Такого не должно быть", - сказал Тайсон.

Напомним, Тете переходил в "Шахтер" на фоне разногласий с руководством "Гремио", вызванных отсутствием игровой практики в первой команде у молодого футболиста. Тот считал, что заслужил играть, но тренерский штаб не спешил ставить Тете в первую команду. В итоге трансфер Тете обошелся "горнякам" в 15 миллионов евро, и состоялся в феврале минувшего года.

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