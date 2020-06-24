Две украинки претендуют на попадание в символический топ футболисток мира

Создатель портала Futebol Feminino Alternativo, который специализирует на женском футболе, Виктор Хьюго Ласерда запустил голосование, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира.
Среди 250 претенденток на попадание в ТОП-50 лучших оказались две украинские спортсменки, а именно Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко, выступающие на позиции полузащитника.
Овдийчук на данный момент защищает цвета женской команды мадридского Атлетико, тогда как Апанащенко является игроком харьковского Жилстрой-1.
Поучаствовать в голосовании вы можете пройдя по данной ссылке. Найти украинок в списке можно следующим образом: Daryna Apanashchenko (UKR), Olha Ovdiychuk (UKR).
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