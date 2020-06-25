Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)

Смотрите видео голов матча чемпионата Италии Аталанта - Лацио.

В матче 27-го тура Серии A Аталанта на своем поле обыграла со счетом 3:2 Лацио, проигрывая 0:2 по ходу матча.

Более того, уже к 11-й минуте Лацио выигрывал 2:0 после автогола Мартена де Рона на пятой минуте и гола Сергея Милинковича-Савича на 11-й.

Аталанта отыграла один мяч до перерыва благодаря голу Робина Гозенса. На 66-й минуте наш Руслан Малиновский роскошным ударом счет сравнял, а на 80-й победный для хозяев мяч забил Хосе Луис Паломино.

Аталанта — Лацио 3:2

Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 — де Роон, 5 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 11

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Иличич, 77) — Сапата (Муриэль, 70), Гомес

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 77) — Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Андерсон, 77), Хони (Лукаку, 76) — Корреа, Иммобиле

Предупреждения: Толой, Де Роон — Милинкович-Савич, Патрик