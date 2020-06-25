Поздравь чемпионов: Шахтер приготовил уникальную акцию

Благодаря Parimatch болельщики «Шахтера» смогут посмотреть матч с «Зарей» на стадионе и поздравить команду с чемпионством.

К матчу «Шахтер» - «Заря», который пройдет в Киеве 27-го июня на НСК «Олимпийском», донецкий клуб совместно с Parimatch приготовили уникальную акцию для болельщиков.

Болельщики «Шахтера» смогут посетить игру виртуально – через трансляцию в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона. Также болельщики примут участие в церемонии награждения команды золотыми медалями.

Чтобы войти в историю, необходимо зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на Zoom-трансляцию матча «Шахтер» - «Заря» от Parimatch.

Напомним, «Шахтер» стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории после победы над «Колосом» в предыдущем туре.