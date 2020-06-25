Для чемпионства Ливерпулю осталось набрать 2 очка

Команда Юргена Клоппа может стать чемпионом уже в следующем туре.

В матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» дома уверенно обыграл «Кристал Пэлас» 4:0.

«Ливерпуль» забил дважды еще до перерыва. Отличились Александр-Арнольд и Салах. Во втором тайме голы в активе Фабиньо и Мане. 4:0 - «Ливерпуль» в шаге от чемпионства.

В АПЛ с большим отрывом лидирует «Ливерпуль» - 86 (31). «Манчестер Сити» занимает второе место - 63 (30). На третьей позиции «Лестер» - 55 (31).

Чтобы завоевать чемпионский титул «Ливерпулю» осталось набрать 2 очка. В следующем туре, 2 июля, команда Клоппа едет в гости к «Манчестер Сити».