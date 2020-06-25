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Футбольные матчи в Нидерландах со зрителями начнутся с осени

Футбольные матчи в Нидерландах со зрителями начнутся с осени
06:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Массовые мероприятия в стране возобновятся с 1 июля.

Правительство Нидерландов объявило об ослаблении мер карантина в стране. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что зрители смогут посещать матчи Эредивизи с осени.

Болельщики должны будут придерживаться правил социального дистанцирования на трибунах. Им запрещено будет петь и кричать. Если фанаты будут массово нарушать правила, стадионы снова закроют для зрителей, заявил премьер-министр.

Также в Нидерландах возобновят проведение массовых мероприятий с 1 июля. Это включает занятия спортом в контактных видах и прочие сферы.

Напомним, ранее правительство Нидерландов установило запрет на проведение всех массовых мероприятий до 1 сентября. Отмечалось, что зрителей не допустят на трибуны, если не будет разработана вакцина от коронавируса.

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В апреле Профессиональный футбольный совет Нидерландов принял решение досрочно прекратить чемпионат сезона 2019/20. По итогам сезона не будет чемпиона. Аякс, лидирующий в таблице на момент остановки чемпионата, не получит титул за этот сезон. Также между лигами не будет повышения и понижения команд.

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Все по теме:

Нидерланды, Футбол, Карантин.

Автор:

Телеграф
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