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Роналду уже не тот: президент Лиона усомнился в форме футболиста

Роналду уже не тот: президент Лиона усомнился в форме футболиста
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф championat.com
ПО мнению президента Лиона Роналду больше не выглядит одним из лучших.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Они будут фаворитами, потому что подойдут к игре в хорошей форме. Даже при том, что Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших сейчас. Мы постараемся подготовиться как можно лучше. Ещё не знаем, сможем ли сыграть товарищеские матчи. В августе мы должны вернуть Депая», — приводит слова Оляса Larepublica.

Напомним, первый матч в Лиге чемпионов завершился победой «Лиона» со счётом 1:0. Нынешний розыгрыш турнира был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Серия A в свою очередь уже возобновила розыгрыш турнира.

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