Салах: Это наше время, чтобы выиграть

Мохамед Салах прокомментировал победу в матче с Кристал Пэлас.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче с «Кристал Пэлас» в рамках 31-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня у нас было отличное выступление, и все игроки были невероятными. Я доволен результатом и с нетерпением жду следующих двух игр. Думаю, что все игроки мотивированы, каждый мотивирован по-своему, но каждый мотивирован на победу. Я прекрасно себя чувствую. С тех пор как я приехал сюда, я сказал, что хочу выиграть Премьер-лигу с командой. Город долго её не выигрывал, так что это было подходящее время. Возможно, в прошлом году у нас был шанс выиграть АПЛ, но «Манчестер Сити» также выступил очень хорошо, и заслужил победу. Это наше время, чтобы выиграть, и это здорово», — приводит слова Салаха Goal со ссылкой на Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.