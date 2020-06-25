Чигринский сыграет в финале Кубка Греции

АЕК с Чигринским вышел в финал Кубка Греции по футболу.

Футбольный клуб АЕК, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский вышел в финал Кубка Греции.

В матче 1/2 финала розыгрыша против "Ариса" АЕК вырвал необходимую ничью (2:2), причем хорватский одноклубник Чигринского - Марко Ливая перевел игру в овертайм на 96-й минуте, а затем оформил дубль в дополнительное время, которое его команда доигрывала в меньшинстве (первый матч АЕК выиграл 2:1).

В финале АЕК сыграет с "Олимпиакосом", который в свою очередь взял верх над ПАОКом - 2:0 (2:3).

Чигринский в нынешнем сезоне сыграл в 19 матчах за АЕК, отметившись одним голом.