Сульшер назвал цель Манчестер Юнайтед

Норвежец поставил перед командой амбициозную задачу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Шеффилдом (3:0) в матче 31-го тура АПЛ.

"Я доволен игрой команды и итоговым результатом. Мы показывали отличный футбол и могли забивать больше голов. Особенно это было видно в первом тайме - мы упустили пару моментов и уходили на перерыв неудовлетворенными".

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"Цели на остаток сезона? Я никогда не говорил, что мы хотим занять четвертое место. Цель команды - завершить чемпионат в первой тройке. Надеюсь, мы наберем достаточно очков, чтобы в конце впереди нас были только две команды", - Goal.com.

Напомним, что сейчас Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков. Отставание от идущего четвертым Челси составляет два балла.

Ранее сообщалось, что Сульшер стал первым тренером в истории АПЛ, кто сделал сразу пять замен в матче.