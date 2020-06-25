Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
Баскетболист Лень заразился коронавирусом
Баскетболист Лень заразился коронавирусом
Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом накануне боя
Чемпион мира по боксу заразился коронавирусом накануне боя
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)

Сульшер назвал цель Манчестер Юнайтед

Сульшер назвал цель Манчестер Юнайтед
11:00 Сегодня Телеграф isport.ua
Норвежец поставил перед командой амбициозную задачу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Шеффилдом (3:0) в матче 31-го тура АПЛ.

"Я доволен игрой команды и итоговым результатом. Мы показывали отличный футбол и могли забивать больше голов. Особенно это было видно в первом тайме - мы упустили пару моментов и уходили на перерыв неудовлетворенными".

Смотри также: Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд

"Цели на остаток сезона? Я никогда не говорил, что мы хотим занять четвертое место. Цель команды - завершить чемпионат в первой тройке. Надеюсь, мы наберем достаточно очков, чтобы в конце впереди нас были только две команды", - Goal.com.

Напомним, что сейчас Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков. Отставание от идущего четвертым Челси составляет два балла.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Ранее сообщалось, что Сульшер стал первым тренером в истории АПЛ, кто сделал сразу пять замен в матче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Уле-Гуннар Сульшер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
02 Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
03 Вратарь Ворсклы Исенко не стал раскрывать свой секрет отбития пенальти
04 Холифилд вернется на ринг ради детей
05 Полуфинал Кубка Украины Мариуполь - Ворскла: составы команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь