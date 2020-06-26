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Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20

Ливерпуль - чемпион АПЛ сезона-2019/20
00:19 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Ливерпуль стали чемпионами Англии впервые с 1990 года.

Ливерпуль досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги за семь туров до финиша чемпионата.

Титул мерсисайдцам принесла осечка Манчестер Сити, который проиграл в Лондоне Челси. Теперь разрыв между Ливерпулем и Горожанами 23 очка (86 против 63) и команда Пепа Гвардиолы не сможет догнать Красных.

Для Ливерпуля это первый титул чемпиона АПЛ с момента основания турнира в 1992 году и 19-й титул чемпиона Англии в целом. В последний раз лучшей командой Англии Красные становились в сезоне-1989/90 еще в Первом дивизионе (был преобразован в АПЛ в феврале 1992-го).

После 31 матча Ливерпуль имеет 86 очков. На счету команды Юргена Клоппа 28 побед, 2 ничьи и лишь 1 поражение от Уотфорда 29 февраля (0:3). В среду мерсисайдцы дома разгромили Кристал Пэлас со счетом 4:0.

Интересно, что 2 июля Ливерпуль будет играть на выезде как раз с Манчестер Сити. Матч состоится на стадионе Этихад, хотя до последнего были опасения из-за вероятности решения судьбы чемпионства именно в этой встрече.

Для Ливерпуля это второй и последний трофей в сезоне. В августе 2019 года команда Клоппа выиграла Суперкубок УЕФА. Из Лиги чемпионов и Кубка Англии Красные вылетели.

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АПЛ, Ливерпуль, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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