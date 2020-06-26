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Бетису удалось минимально обыграть Эспаньол

Бетису удалось минимально обыграть Эспаньол
01:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
"Зелено-белые" прервали свою неудачную серию из трех матчей.

Реал Бетис сошелся в противостоянии с Эспаньолом в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги. 

Автором единственного гола в этом матче стал защитник Марк Бартра, который на 48-й минуте отправил мяч в сетку ворот после подачи углового и принес "зелено-белым" минимальную победу (1:0).

Реал Бетис — Эспаньол 1:0

Гол: Бартра, 48

Реал Бетис: Роблес — Манди, Феддаль, Бартра - Эмерсон (Барраган, 83), Родригес, Гуардадо, Педраса - Фекир (Вильям Карвалью, 80), Каналес, Иглесиас (Морон, 81).

Эспаньол: Диего Лопес — Пипа (Виктор Гомес, 79), Давид Лопес, Налдо, Педроса - Эмбарба (Меламед, 79), Итурраспе (Мелендо, 56), Рока, Дардер - Кальери (де Томас, 56), Кампусано (Ву Лей, 56).

Предупреждения: Родригес, Иглесиас, Педраса, Эмерсон — Пипа, Педроса, Налдо, Дардер

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Ла Лига, Бетис, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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