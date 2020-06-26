Клопп о чемпионстве "Ливерпуля": "Невероятное достижение моих игроков"

Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в чемпионате Англии.

Мерсисайдский клуб досрочно взял АПЛ, поскольку «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 1:2.

«Невероятно. Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить. Знаю, как Кенни [Далглиш] поддерживал нас. Это [чемпионство] для вас. Он ждал 30 лет, и это так же для Стиви Джеррарда. Ребята восхищаются всеми вами, и мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории.

«Сити» провел 100 напряженных минут, я не хотел участвовать в этом, но пришлось, поскольку смотрел игру. [Чемпионство –] невероятное достижение моих игроков, и я очень рад их тренировать.

Я не ждал 30 лет, я здесь уже четыре с половиной года, но это настоящее достижение, особенно с трехмесячным перерывом, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить.

Вчерашняя игра дала мне ощущение, что у нас все будет хорошо, а сегодняшняя дала это ощущение болельщикам. Надеюсь, вы остаетесь дома. Радостно сделать это для вас. Пандемия еще не закончилась. Мы наблюдали за игрой вместе в отеле, поэтому будем наслаждаться моментом.

Я знаю, что людям трудно сейчас, но мы не могли сдерживать себя. Будем наслаждаться [чемпионством] с нашими болельщиками, когда сможем», – сказал немец в интервью Sky Sports.