Реакция футболистов Ливерпуля на чемпионство в АПЛ попала на видео

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии, благодаря победе "Челси" над "Манчестер Сити" (2:1).

Игроки "красных" следили за матчем конкурента, собравшись вместе в одном из отелей. Вот реакция на гол Виллиана, который забил пенальти в конце матча с "Ман Сити".

А так игроки "Ливерпуля" праздновали после окончания матча.

"Championes, Championes, Ole! Ole! Ole!"

The moment Liverpool players knew they were Premier League champions... pic.twitter.com/TXdzpSqWoG

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2020