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УАФ получит от ФИФА свыше $1 млн

УАФ получит от ФИФА свыше $1 млн
10:41 Сегодня Телеграф sportarena
ФИФА выделила 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями COVID-19 по всему миру.

Каждая ассоциация, в том числе Украинская ассоциация футбола, может рассчитывать на грант в размере минимум 1,5 млн долларов: 1 млн долларов — универсальный грант солидарности всем ассоциациям, а также 500 тысяч долларов — дополнительный грант для женского футбола.

Кроме того, каждая конфедерация, в том числе УЕФА, сможет рассчитывать на грант в размере 2 млн долларов.

Еще одна возможность получения помощи, на которую смогут рассчитывать все ассоциации, включая УАФ, это беспроцентные кредиты от ФИФА. Сумма кредита может составить не более 35% от аудированной годовой выручки ассоциации.

Как сообщает ФИФА, и гранты, и кредиты могут быть направлены ассоциациями на разные футбольные субъекты своей страны, включая клубы, игроков и лиги.

Ранее ФИФА определилась со сроками летних трансферных окон.

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ФИФА, Футбол, Коронавирус, УАФ.

Автор:

Телеграф
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