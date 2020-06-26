УАФ получит от ФИФА свыше $1 млн

ФИФА выделила 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями COVID-19 по всему миру.

Каждая ассоциация, в том числе Украинская ассоциация футбола, может рассчитывать на грант в размере минимум 1,5 млн долларов: 1 млн долларов — универсальный грант солидарности всем ассоциациям, а также 500 тысяч долларов — дополнительный грант для женского футбола.

Кроме того, каждая конфедерация, в том числе УЕФА, сможет рассчитывать на грант в размере 2 млн долларов.

Еще одна возможность получения помощи, на которую смогут рассчитывать все ассоциации, включая УАФ, это беспроцентные кредиты от ФИФА. Сумма кредита может составить не более 35% от аудированной годовой выручки ассоциации.

Как сообщает ФИФА, и гранты, и кредиты могут быть направлены ассоциациями на разные футбольные субъекты своей страны, включая клубы, игроков и лиги.

Ранее ФИФА определилась со сроками летних трансферных окон.