Стало известно, когда Сидорчук сможет вернуться к тренировкам

Уже на следующей неделе Сергей Сидорчук сможет вернуться к тренировкам.

28 июня Сидорчук не сыграет против «Десны».

Полузащитнику «Динамо» Сергею Сидорчуку сняли швы. Ожидается, что хавбек вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе, сообщает официальный сайт «Динамо».

Сидорчук занимался по индивидуальной программе вместе с защитником Никитой Бурдой, который продолжает реабилитацию после воспаления коленного сустава. Сергей не поможет киевлянам в ближайшем матче против «Десны».

Сидорчук получил травму в матче 26-го тура УПЛ против «Зари» (3:1) после грубого фола Ловро Цвека.

В текущем сезоне Сидорчук провел 30 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

«Динамо» занимает второе место в УПЛ, набрав 55 очков после 27-ми туров. Поединок с «Десной» состоится в Чернигове 28 июня, начало матча - в 19:30.