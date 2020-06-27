Альмерия уволила главного тренера

Альмерия уволила Хосе Мария Гутьерреса с поста главного тренера.

Альмерия расторгла контракт с главным тренером Хосе Марией Гутьерресом, известным как Гути. Экс-звезда мадридского Реала возглавлял клуб с ноября 2019 года.

Вместе с Гути уволили еще троих тренеров. В клубе собрали новый состав тренерского штаба, который временно будет готовить команду к завершающим матчам чемпионата. Первую тренировку Альмерии проводил один из тренеров Марио Силва.

Гути завершил карьеру футболиста в 2011 году, после периода в Реале выступав за турецкий Бешикташ. Всего в составе Королевского клуба хавбек провел больше 570 матчей и забил 77 голов.

В качестве тренера до Альмерии он руководил юношескими командами Реала и был помощником главного тренера в Бешикташе.

Альмерия занимает третью строчку Сегунды, набрав 56 очков после 35-ти туров. Красно-белые отстают на 5 очков от Сарагосы, которая занимает второе место, дающее право прямого попадания в Примеру. Команда претендует на плей-офф за право повышения, опережая идущий седьмым Райо Вальекано на 7 очков.