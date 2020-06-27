Сравнять счет Севилье удалось лишь с пенальти.

Севилья сыграла вничью с Вальядолидом в домашней встрече 32-го тура чемпионата Испании.

Матч выдался не особо успешным для хозяев, которые считались явным фаворитом поединка. Несмотря на большой процент контроля мяча, Севилья не обостряла игру лучше гостей. А Вальядолиду удалось открыть счет, забив на 25-й минуте.

В середине второго тайма хозяева сравняли счет, но после использования судьей VAR мяч был отменен из-за офсайда у Мунира.

Сравнять счет Севилье удалось лишь с пенальти, который реализовал Лукас Окампос на 83-й минуте.

Команда Хулена Лопетеги уже четвертый матч подряд играет вничью, но остается в зоне Лиги чемпионов на четвертом месте. Вальядолид уверенно идет в середине таблицы, на 14-й строчки и с девятью очками отрыва от зоны вылета.

Севилья — Вальядолид 1:1

Голы: Окампос, 83 (пенальти) — Кико, 25