"Ювентус" разгромил "Лечче" Шахова

"Ювентус" оторвался от "Лацио" на 7 очков.

В матче 28-го тура чемпионата Италии (Серия А) «Ювентус» победил на своем поле «Лечче» 4:0.

Лишь во втором тайме «Ювентус» одолел защиту гостей. При этом «Лечче» с 32-й минуты играл в меньшинстве. У туринцев отличились: Дибала, Роналду (с пенальти), Игуаин, де Лигт.

За «Лечче» весь матч отыграл украинский полузащитник Евгений Шахов. В этом сезоне Шахов сыграл в Серии А 18 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Топ-4 Серии А имеет следующий вид: 1.«Ювентус» - 69 (28), 2.«Лацио» - 62 (27), 3.«Интер» - 58 (27), 4.«Аталанта» - 54 ( 27). В активе «Лечче» 25 очков, команда Шахова осталась в зоне вылета на 18-м месте.