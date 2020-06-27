Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

Наш полузащитник получил от авторов издания 8,6 баллов.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов 27-го тура чемпионата Италии по версии WhoScored, передает WhoScored.

Наш полузащитник получил от авторов издания 8,6 баллов и занял место в центре поля вместе с партнером по "Аталанте" Гомезом (8,3), Чалханоглу из "Милана" (9,0) и представителем "Пармы" Кулусевски (8,8).

Также в символическую команды попали: вратарь "Ромы" Миранте (8,5), защитник Куардадо и Де Лигт оба из "Ювентуса", Бремер с "Торино" и Коларов из "Ромы".

Добавим также, в текущем сезоне 27-летний Малиновский провел 33 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.