Рома повесила ценник на Пасторе

Рома потребует 10 миллионов евро за трансфер полузащитника Хавьера Пасторе.

Аргентинец привлек внимание клубов МЛС — Лос-Анджелес Гэлакси и Интер Майами, которые уже вышли на связь с представителем игрока.

Тем временем, Хавьер за последние несколько месяцев отклонил два предложения от клубов из Китая.

В нынешнем сезоне Пасторе сыграл в 14 матчах римлян, в которых отдал 2 результативных передачи.

Волки подписали Пасторе летом 2018 года из ПСЖ за сумму свыше 24 миллионов евро. За два года он сыграл в 31 матче Джаллоросси (4 гола).

На данный момент Рома занимает пятое место в таблице Серии А и отстает от места в зоне Лиги чемпионов на шесть очков.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Рома могут обменяться протеже Райолы.