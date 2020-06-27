Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)

Видео голов и обзор матча 28-го тура чемпионата Италии Ювентус - Лечче.

В матче 28-го тура Серии А Ювентус разгромил на своем поле Лечче со счетом 4:0. Голами в составе "бьянконери" отличились Пауло Дибала, Криштиану Роналду Гонсало Игуаин и Матейс де Лигт.

Туринский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая Лацио на 7 очков, а Лечче идет в зоне вылета.

Ювентус - Лечче 4:0

Голы: Дибала, 53, Роналду, 62 (пен.), Игуаин, 83, де Лигт, 85.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Матюиди — Бентанкур (Рэмси, 68), Пьянич, Рабио (Дуглас Коста, 52) — Бернардески (Мураторе, 78), Дибала (Игуаин, 77), Роналду.

Лечче: Габриэл — Донати, Лукиони, Пас — Рисполи, Манкозу (Барак, 72), Тахцидис, Шахов, Вера (Кальдерони, 78) — Петриччоне (Россеттини, 46), Фалько (Бабакар, 63).

Предупреждение: Бентанкур.

На 32-й минуте удален Фабио Лукиони (Лечче) – грубое нарушение.

Ранее сообщалось, что Аталанта приобретет полузащитника Ювентуса.