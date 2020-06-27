Головко рассказал, как его просматривал Ливерпуль

Экс-защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Головко прокомментировал досрочное завоевание "Ливерпулем" чемпионского титула в английской Премьер-лиге.

"Менее тридцати лет назад я был на просмотре в Ливерпуле. Примерно неделю я там побывал. Тогда тренером команды был Жерар Улье. Сейчас другие времена, тренеры и футболисты. Приятно, что этот клуб стратегически правильно развивается на протяжении долгих лет и является самым популярным клубом в Англии.

Закономерно, что этот Ливерпуль в этом году стал чемпионом. Другое дело, что с таким отрывом. Это новый рекорд", - подытожил Головко.

Напомним Ливерпуль завоевал золотые медали АПЛ после "осечки" Манчестер сити в матче с Челси.