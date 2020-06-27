Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
"Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Тренер Джоковича заразился коронавирусом

Головко рассказал, как его просматривал Ливерпуль

Головко рассказал, как его просматривал Ливерпуль
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv
Экс-защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Головко прокомментировал досрочное завоевание "Ливерпулем" чемпионского титула в английской Премьер-лиге.

"Менее тридцати лет назад я был на просмотре в Ливерпуле. Примерно неделю я там побывал. Тогда тренером команды был Жерар Улье. Сейчас другие времена, тренеры и футболисты. Приятно, что этот клуб стратегически правильно развивается на протяжении долгих лет и является самым популярным клубом в Англии.

Закономерно, что этот Ливерпуль в этом году стал чемпионом. Другое дело, что с таким отрывом. Это новый рекорд", - подытожил Головко.

Напомним Ливерпуль завоевал золотые медали АПЛ после "осечки" Манчестер сити в матче с Челси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Александр Головко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
02 Зеленский планирует возродить ФК "Кривбасс"
03 Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
04 Первая и вторая ракетки Украины поучаствуют в серии американских турниров в августе
05 Поветкин о грядущем бое с Уайтом: "Будет интересно"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь